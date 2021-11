Tredjemann i Osen-saka godtek straffa

innenriks

Den polske 38-åringen fekk strafferabatt, mellom anna på grunn av han tilstod alt etter tiltalen og at han i mellomtida hadde sona ein annan dom. I Hordaland tingrett bad han òg dei to offera om unnskyldning for overfalla i 2015.

– Klienten min godtok dommen då han fekk den forkynt, seier forsvarsadvokat Øivind Sterri til Bergensavisen.

Mannen er den tredje som blir dømd for dei svært grove overfalla i Bergen for snart seks år sidan. Forutan fengselsstraffa vart 38-åringen òg dømd til å betale dei to offera til saman 1.268.068 kroner i oppreisning og som erstatning for økonomiske tap.

Mannen vart utlevert frå Island til Noreg i vår. Han vart arrestert etter at det vart funne DNA frå han på Osens bukse.

Tingrettsdommen mot 38-åringen kom same veke som ankesaka for dei to andre polske mennene starta i lagmannsretten. Dei to vart i fjor dømde for ranet av Slengesol, medan den eine vart frifunnen for Osen-ranet. Dom i ankesaka er venta i slutten av november.

