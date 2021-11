Telenors marknadsføring av mobilkjøps-ordning blir endra etter klage

innenriks

VG skriv fredag at Naturvernforbundet i mai klaga Telenor Swap-ordninga si inn for det offentlege organet Klagenemda for miljøinformasjon.

Dei meinte ordninga la opp til auka forbruk og reagerte på at Telenor marknadsførte med at ordninga var miljøvennleg og berekraftig, utan at telegiganten kunne dokumentere påstanden.

Pressesjef i Telenor, Anders Krokan, seier til avisa at dei no har gjort endringar i Swap-marknadsføringa.

– Vi har ein ektefølt oppfatning om at Swap-programmet har positiv påverknad på miljøet ved at mobiltelefonar blir brukt om att. Samtidig må vi vedgå at vi ikkje har dokumentert påstanden. Dette har vi teke til etterretning, og har endra korleis dette blir framstilt i marknadsføringa vår, seier pressesjef i Telenor, Anders Krokan.

– Vi er veldig fornøgd med at det no er knesett eit prinsipp om at ein ikkje kan slengje om seg med miljø- og berekraftspåstandar utan å kunne dokumentere det, seier Truls Gulowsen, leiar i Naturvernforbundet.

(©NPK)