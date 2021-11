Regjeringa vil tilby tredje vaksinedose til alle over 18 år

innenriks

– Vaksinasjon er det viktigaste vernet vi har mot korona. Smitten vil vere blant oss i fleire år framover, og det er mykje vi saman kan gjere for å hindre at viruset spreier seg, men vi treng òg det vernet vaksinane gir. Regjeringa lyttar til FHIs vurdering og planlegg for at heile den vaksne befolkninga får tilbod om ein oppfriskingsdose, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i ei pressemelding.