Regjeringa vil bruke meir tid på å vurdere innreiserestriksjonar

innenriks

Det kan dermed tyde på at regjeringa ikkje innfører nye innreiserestriksjonar på pressekonferansen på fredag.

Opphavleg stod justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på innkallinga til pressekonferansen, men i ei oppdatert innkalling var namnet hennar fjerna.

Justisdepartementet har følgjande forklaring på kvifor ho ikkje stiller likevel:

– Justisministeren skulle opphavleg vere med på pressekonferansen fordi ho har ansvar for spørsmål knytt til innreise. No har regjeringa bestemt seg for å bruke litt meir tid på å vurdere tilrådingane til helsestyresmaktene knytt til innreise. Justisministeren vil derfor likevel ikkje vere med på pressekonferansen i morgon, skriv politisk rådgivar i justisdepartementet Trond Ivar Brække i ein SMS til NTB.

