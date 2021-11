Regjeringa stoppar støtta til «skatteparadiset» Bø

innenriks

Før valet åtvara Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV om at dei ville stengje igjen pengekrana til «skatteparadiset» Bø i Vesterålen dersom dei fekk fleirtal.

No gjer Ap og Sp alvor av trusselen.

Fredag sende kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) eit brev til Bø kommune der han opplyser om at den nye regjeringa ikkje lenger vil kompensere kommunen for lågare formuesskatt. VG omtalte saka først.

Meiner andre kommunar betaler

− Det er urimeleg om andre kommunar skal finansiere reduserte inntekter for Bø som følgje av redusert formuesskatt. Regjeringa vil derfor ikkje kompensere kommunen for eventuelle tap som følgjer av redusert formuesskatt i 2022, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i ei pressemelding.

Bø senka formuesskatten frå 0,8 til 0,35 prosent i 2019. I ettertid var det fleire profilerte og kapitalsterke menn som offentleg melde flytting til kommunen.

Solberg-regjeringa vedtok å kompensere delar av det anslåtte tapet for den Høgre-styrte kommunen i 2021 og 2022.

Dekkjer delar av tapet i 2021

Dette vil altså ikkje førast vidare av Ap og Sp, som i første omgang stoppar kompensasjonen for kommande budsjettår.

Regjeringa vil likevel dekkje delar av Bøs inntektstap for 2021, opplyser Gram. Han viser til at kommunen treng føreseielegheit.

− Bø har budsjettert med desse inntektene, og det vil vere krevjande for kommunen om desse inntektene for 2021 fell bort no, seier Gram.

(©NPK)