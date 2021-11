Problem for koronasertifikatet – stor pågang

innenriks

– På grunn av stor pågang, vil nokre oppleve å ikkje få logga seg inn og sett koronasertifikatet sitt, eller andre tenester på Helse-Noreg. Vi beklagar ulempene dette kan medføre, skreiv Helse-Noreg på nettsidene sine.

Norsk helsenett, som har ansvaret for Helse-Noreg, var ikkje varsla om endringane, skriv Dagbladet.

– I dag fekk vi svært høg trafikk etter at det har vore stillare ei god stund, og svært mange påloggingar på Helse-Noreg under pressekonferansen. Vi jobbar for å vite sikkert årsakene til problema, og korleis vi kan handtere slike toppar framover, opplyser kommunikasjonsdirektør Synnøve Farstad til avisa.

