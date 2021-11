Politiet ber om tips etter brannar i Gamlebyen i Oslo

innenriks

Politiet mistenkjer at brannane var tende på.

Nødetatane vart først varsla i 2-tida natt til søndag om at det brann i lokalet til Ruinen bar og kafé i Oslogate ved St. Halvards plass. Like før brannen oppstod skal eit vindauge i lokalet ha vorte knust, og to personar vart sett løpande frå staden.

Like før midnatt søndag kveld skal to gjerningspersonar ha knust ei rute i inngangsdøra for så å kaste påtend materiale inn i lokalet.

Over kafeen er det leilegheiter, og bebuarane måtte evakuerast som følgje av dei to brannane.

