Ni personar varetektsfengsla etter menneskesmuglingssikting

Politiet bad om fire vekers varetekt for alle, men varetektsperioden varierer frå éin til fire veker for dei sikta. Buskerud tingrett har òg bestemt at alle blir sitjande i isolasjon inntil vidare, skriv NRK.

Det var torsdag at Søraust politidistrikt gjekk ut i ei pressemelding og sa at dei har sikta dei ni personane for organisert menneskesmugling.

Nokre av dei arresterte er òg mistenkte for å opphalde seg ulovleg i Noreg.

Også Oslo politidistrikt er involvert i etterforskinga, som har gått føre seg i fleire månader. Arrestasjonane har skjedd på Austlandet, mellom anna i Drammen, og det er både kvinner og menn som er arresterte, skreiv Drammens Tidende torsdag.

