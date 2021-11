Nav Årstad opnar igjen etter drapet

innenriks

Dermed kan dei tilsette ved kontoret igjen ta imot frammøte utan avtale, skriv Bergensavisen.

– Det er eit viktig steg for dei tilsette å ta arbeidet tilbake, at brukarane no kan møte fram direkte, seier direktør Jostein Hestnes i etat for sosiale tenester til avisa.

Han seier mange av dei tilsette framleis er sterkt prega av hendinga.

– Ein del vil bli følgd opp ei god stund vidare av helsepersonell og næraste leiing. Fleire er framleis sjukmelde – hovudsakleg graderte, seier Hestnes.

Den mellombelse løysinga varer til Nav Årstads publikumsmottak er ombygd, truleg i slutten av november.

Ein 39 år gammal mann er sikta for å ha drepe avdelingsleiar Marianne Amundsen og for drapsforsøk på ein kvinneleg kollega av henne.

(©NPK)