Ministeren møtte samane på Fosen: Eg har fått bodskapen

– Det har gjort stort inntrykk på meg å snakke med dei. Og bodskapen deira er ganske tydeleg: Ein del av desse vindmøllene står i område som er utruleg viktig for levemåten deira – nettopp fordi det er vinterbeiteområde for reinflokkane deira, seier Mjøs Persen til NTB.

Fredag møtte ho dei to driftsgruppene i Fosen reinbeitedistrikt, og ho besøkte òg vindkraftparkane på Storheia og Roan, som ligg langs kysten vest for Trondheim.

I årevis har vindkraftanlegget skapt stor misnøye blant samane, som tok saka til retten. Der gjekk han heilt opp til Høgsterett, som førre månad konkluderte i den samiske favøren.

– Dei ser ikkje noka anna løysing på dette – og det forstår eg er utgangspunktet her – enn at dette skal bort og bli ført tilbake. Og den bodskapen har eg motteke, seier Mjøs Persen, som vart møtt av fleire demonstrantar ved lokala der møtet på fredag fann stad.

Prislapp på 11 milliardar kroner

Det er Olje- og energidepartementet som i si tid gav den endelege godkjenninga til bygginga av vindkraftverka på Fosen.

Anlegga stod ferdige i 2019 og 2020 og er del av det største vindkraftprosjektet på land i Europa. Ved anlegga på Storheia og Roan står det til saman 151 vindturbinar.

Heile vindkraftanlegget i områda har ein prislapp på 11 milliardar kroner og produserer årleg straumforbruket til over 170.000 husstandar.

Utbygginga har ført til demonstrasjonar i fleire år, både i sjølve området og i byane rundt. I oktober slo Høgsterett fast at vedtaka og konsesjonane som vart gitt, var ugyldige og braut med dei samiske rettane. Samane vart òg tilkjende ei erstatning på nær 90 millionar kroner.

Utbyggjarane meinte på si side at vindkraftutbygginga ikkje har hatt så store negative verknader som domstolen kom fram til.

Den endelege dommen skapte stor glede hos mellom anna sametingspresident Aili Keskitalo, som uttalte til Adresseavisen at dommen er eit varsku i forhold til framtidige konsesjonar.

Ønskjer rask utvikling i saka

Kva som no skjer vidare, er ikkje avklart. Fleire, blant dei MDG, har kravd at vindturbinane blir rivne, og at området blir ført tilbake til slik det var før bygginga.

– Kva slags direkte konsekvensar vil dommen frå Høgsterett få?

– Det er jo det vi må gå nærare inn i. Eg som statsråd har i dette sambandet eit særleg ansvar for at den norske statens folkerettslege forplikting overfor samane som urfolk blir vareteke. Det har vi i alle saker, men heilt konkret i denne saka er jo vårt anliggjande å finne ut korleis vi kan handtere saka slik at forpliktingane våre blir oppfylte, seier Mjøs Persen.

Ho vil ikkje komme med ein uvilkårleg konklusjon etter møta på fredag, og ho understrekar at dette er ei komplisert juridisk sak. Ho vil likevel at saka skal takast vidare så raskt det lèt seg gjere.

– No har vi oppretta ein god dialog. Det har vore det aller viktigaste, og det var sjølve formålet med denne reisa, seier ho.

– Eg er tilbake igjen på kontoret måndag morgon, og då skal vi sjå vidare på dette, seier olje- og energiministeren.

