Kongsberg-sikta godtek vidare fengsling

innenriks

– Dagens fengslingsmøte vil gå som ei kontorforretning, og klienten vår samtykkjer i fire nye veker varetektsfengsling, seier advokat Elling Dahl, ein av forsvararane til Bråthen, til Dagbladet.

Med grunngivinga at fare for at bevis kan gå tapt, har politiet på førehand varsla at dei vil krevje 38-åringen fengsla i fire nye veker, to av dei med full isolasjon. Det vil òg bli kravd brev- og besøksforbod og dessutan medieforbod for heile fengslingsperioden.

Bråthen er framleis på lukka psykiatrisk helseinstitusjon. 38-åringen er sikta for drap på fem menneske etter angrepet i Kongsberg onsdag 13. oktober. Han har erkjent dei faktiske forholda, men ikkje teke stilling til skuldspørsmålet.

(©NPK)