Kongsberg-sikta fengsla i fire nye veker

innenriks

Rettsmøtet i tingretten vart gjennomført som kontorforretning fredag. Retten viser til at det framleis er fare for at bevis skal gå tapt i saka.

– Politiet har planlagt ytterlegare avhøyr av sikta, og dette kan føre til ytterlegare avhøyr. Det er avgjerande at sikta ikkje får moglegheit til å påverke desse vitna, skriv tingretten i rettsavgjerda fredag.

Fengslinga er forlengd til 10. desember. Han blir òg underlagt brev- og besøksforbod, forbod mot aviser og kringkasting. Frå før er isolasjonen av Bråthen forlengt til same dato, også det med samtykket hans.

Bråthen er framleis innlagt på lukka psykiatrisk institusjon og han skal òg vere gjenstand for ei psykiatrisk utgreiing. Politiet har tidlegare opplyst at den sikta kan ha vore utilrekneleg onsdag 13. oktober då fem menneske vart drepne og mange vart fornærma då Bråthen gjekk rundt i Kongsberg sentrum med pil og boge, og med to stikkvåpen.

(©NPK)