Irans ambassade avviser innblanding i Nygaard-attentat

Torsdag avdekte NRK at ein libanesisk mann, som budde i Noreg på tida då forlegg William Nygaard vart skoten i 1993, var den eine av dei to politiet sikta like før drapsforsøket vart forelda i 2018.

Fredag skriv NRK at den andre som er sikta, jobba som førstesekretær ved den iranske ambassaden i Oslo i tida forut for attentatet mot Aschehoug-sjefen. Ved å sikte diplomaten skuldar politiet òg ambassaden for å ha husa ein person dei meiner det er sannsynleg har medverka til eit drapsforsøk.

– Påstanden er fullstendig utan grunnlag, skriv den iranske ambassaden i ein SMS til NRK.

Den sikta diplomaten skal sjølv ikkje ha fått vite om siktinga. Han kom til Noreg i 1989 og forlét Noreg fire dagar før Nygaard vart skoten 11. oktober 1993. Korleis politiet meiner han skal ha medverka til drapsforsøket, er ikkje kjent.

Det er Kripos som etterforskar saka. Politiinspektør Anne Cecilie Dessarud vil ikkje kommentere saka, men opplyser at drapsforsøket framleis vert etterforska.

Drapsforsøket mot Nygaard vart sett i samanheng med at Aschehoug hadde gitt ut boka «Sataniske vers» av forfattaren Salman Rushdie. Boka hadde skapt sterke reaksjonar, og Irans religiøse leiar ayatolla Khomeini kunngjorde ein fatwa som kravde at Rushdie og andre som hadde vore involvert i utgivinga av boka, måtte avrettast fordi boka vart oppfatta som blasfemisk mot islam.

Det er NRK-journalist Odd Isungset som står bak dei nye opplysningane i saka. I 2018 vart han tildelt Fritt Ords Honnørpris for å drive undersøkjande journalistisk arbeid knytt til attentatforsøket mot Nygaard i 25 år.

