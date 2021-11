To tog i timen på Trønderbanen først i 2027

innenriks

Dermed blir det ytterlegare forseinkingar for prosjektet, som i utgangspunktet skulle føre til to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer innan 2024, er konklusjonen til Samferdselsdepartementet etter å ha fått ei statusoppdatering frå Jernbanedirektoratet.

– Etter at fagetatane våre har gått nærare gjennom prosjektet, er det nødvendig med fleire tiltak enn det som tidlegare har vore lagt til grunn. Dessverre er det ikkje praktisk mogleg å innføre to tog i timen i grunnrute mellom Melhus og Stjørdal i 2024, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Talet på nye tiltak som må gjennomførast, har auka frå 9 til 17, og gjeld mellom anna lengre kryssingsspor, stasjonstiltak, signalendringar og tiltak for auka fart. Planen no er at det skal bli to tog i timen på heile Trønderbanen frå desember 2027.

For å hjelpe på situasjonen skal det setjast inn fleire tog i rushtida frå desember, og nokre fleire tog i helgane.

