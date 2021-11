innenriks

– Vi har allereie byrja å planleggje for ein tredje dose, for vi reknar med at det vil skje og vil bli aktuelt. Men akkurat når og kven har vi ikkje teke standpunkt til enno. Dette vurderer vi no og har lagt planar for, seier Stoltenberg til NRK.

– Vurderinga vil skje raskt, men tredjedosane er godkjend etter 6 månader, så det er mange under 65 år det ikkje er aktuelt for enno, utdjupar ho.

Ein tredje vaksinedose er eit viktig grep for å få ned sjukdomsbyrda, seier ho.

