SV krev ein halv milliard i krisepakke til kollektivtransporten

innenriks

Fleire fylkeskommunar har varsla at dei må gjere store kutt i kollektivtilbodet dersom forslaget til statsbudsjett frå Ap-Sp-regjeringa blir ståande uendra. No tek SV til orde for ein krisepakke.

– Vi kjem til å komme med 500 millionar kroner ekstra til kollektivtrafikken i ein eigen post på samferdselsbudsjettet som kompensasjon for tapte inntekter i samband med koronaen, seier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til Adresseavisen.

SV legg fram det alternative budsjettforslaget sitt måndag. Deretter skal dei forhandle med den nye Ap-Sp-regjeringa, som vil ha med seg SV for å få fleirtal for neste års statsbudsjett.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski stadfestar kravet overfor Avisa Oslo.

– Vi er utruleg bekymra for situasjonen til kollektivtransporten i heile landet. Ruter er heilt tydeleg på at det blir rutekutt om støtta ikkje kjem. Det vil vere dramatisk fordi vi veit at eit godt tilbod er avgjerande for om folk vel kollektivtransport, seier ho til avisa.

