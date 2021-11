Norskprodusert biff og øl vinnar prisar

innenriks

– Det er ikkje berre norsk ost som utmerker seg ute i den store internasjonale marknaden. Det er imponerande at vi no òg oppnår topp-plasseringar for norskprodusert biff og øl, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i ei pressemelding.

E.C. Dahls Kong Vinter, som er basert på korn frå Trøndelag, vart tildelt gull ved utdelinga European Beer Star 2021 i Nürnberg i Tyskland denne veka.

Tysdag vann Norsk Angus-biff til saman fire medaljar i World Steak Challenge i Dublin: to gullmedaljar, ein sølvmedalje og ein bronsemedalje. Blant dei 23 deltakarlanda i konkurransen er biffgigantar som Argentina, Australia, Uruguay og USA.

(©NPK)