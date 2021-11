Norden støttar global avtale om plastforureining

innenriks

Semja kjem etter ein ny rapport frå FNs miljøprogram som viser at plastforureining no utgjer ein betydeleg trussel for menneske, miljø og livsgrunnlaget vårt.

Alle dei nordiske ministrane er samde om at FNs femte miljøforsamling i februar 2022 vedtek forhandlingar om ein ny avtale. Dei oppmodar alle FNs medlemsland til å slutte seg til dette vedtaket, skriv dei i ei pressemelding.

– Ein ny global avtale om plastforureining må innrette tiltak mot alle fasar av livsløpet til plasten for å bli effektiv. Vi må sjå på heile verdikjeda. Avtalen må òg ha mekanismar som fremjar samarbeid mellom styresmakter, privat sektor og sivilsamfunn, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

(©NPK)