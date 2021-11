innenriks

Også nabokommunen Froland innfører desse reglane, skriv Agderposten.

– Vi veit at mange helsepersonell opplever det ubehageleg å bruke munnbind, det har vi forståing for. Munnbind er eit forsterka tiltak, som vi igjen ser som nødvendig i ein periode. Dette for å verne brukarane og kollegaene våre, skriv smitteteamet i Arendal kommune i eit notat til alle helsearbeidarar.

Reglane for helsepersonell blir òg stramma inn der nokon i husstanden har testa positivt for koronavirus.

