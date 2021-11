Legar og psykiatrar åtvarar om nye reglar for tvang

innenriks

I høyringssvara til Tvangslovutvalget er både Den norske legeforening og Norsk psykologforeining i utgangspunktet positive til regelendringane, sjølv om dei påpeikar at dei treng forenkling og er komplekse og vanskelege å bruke i behandlingskvardagen.

Begge dei to foreiningane er likevel mest bekymra for konsekvensane av å innføre desse reglane utan betydeleg auke i ressursane. Mindre bruk at tvang krev meir kompetent helsepersonell, betre bygg og fleire sengeplassar, meiner dei.

Leiar Lars Lien i Norsk psykiatrisk foreining seier til NRK at nye reglar utan auka ressursar kan bety fare for fleire pasientar i gatene.

– Det er eg absolutt redd for. Desse tinga heng saman. Det at vi har fått for få senger og for lite ressursar, samtidig med at lovutvalet vil redusere bruken av tvang, vil til saman medverke til auka risiko for meir vald og utagering i samfunnet, seier han.

Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal stiller òg ei rekkje andre spørsmål dei meiner ikkje er svart på i lovforslaget.

– Kor farleg må ein pasient vere for å kunne underleggjast tvang i psykisk helsevern, både innlegging og medisinering, kor lenge reknar ein pasient for å vere farleg etter at noko har skjedd, spør medisinfagleg rådgivar Brit Ingunn Hana overfor NRK.

