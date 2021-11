Lågaste skadetal i bygg- og anleggsbransjen sidan 2014

innenriks

Tal frå Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at menn i bygg- og anleggsbransjen har to til tre gonger høgare risiko for å bli skadde samanlikna med kvinnene i same bransje. I 2020 var fall frå høgder den mest vanlege ulykka, med om lag 550 registrerte tilfelle.

– Talet på ikkje-dødelege skadar har gått ned nesten kvart år, og gjer det framleis i 2020. Sjølv om det har vore litt redusert aktivitet i bransjen i 2020, ser vi at den gode trenden held fram, seier forskar Hans Magne Gravseth i STAMI.

Han understrekar at det er underrapportering av ulykker, noko som betyr at tala er usikre.

Analysen viser vidare at bygg- og anleggsbransjen har utfordringar med arbeidsmiljøet. Delar av bransjen har òg høgare grad av mobbing.

– I anleggsbransjen er det auka førekomst av mobbing, meir enn gjennomsnittet for andre bransjar. Det har vore stabilt over tid, og vi finn ikkje det same i byggjebransjen, seier Gravseth.

