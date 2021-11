Helsedirektoratet: Fare for at kapasiteten i helsevesenet blir overskride innan få veker

innenriks

Det går fram av eit brev direktoratet har sendt ut til kommunane i landet.

– Dei siste vekene har det vore raskt aukande smittespreiing i Noreg. Fleire kommunar og helseføretak er allereie i ein pressa situasjon, skriv Helsedirektoratet i brevet.

– FHIs framskrivingar tyder på at det er fare for at kapasiteten i helse- og omsorgstenesta vil overskridast innan få veker, dersom utviklinga ikkje blir snudd raskt med effektive tiltak, heiter det vidare.

Dei understrekar viktigheita av at tiltakspakkane som no blir innførte er tilstrekkelege, slik at endå meir inngripande tiltak ikkje må innførast kort tid etterpå.

– Kommunar med stigande smittetal bør no raskt vurdere å innføre lokale forskrifter med målretta tiltak. Råd og forskrifter bør samordnast i bu- og arbeidsmarknadsregionar der det er behov for det. Statsforvaltar kan bidra til dette, skriv direktoratet.