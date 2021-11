Fugleinfluensa påvist hos verpehøns i Rogaland

innenriks

Mattilsynet opplyser at risiko for smitte til menneske blir vurdert som svært låg, men at det er ein veldig alvorleg situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorleg sjukdom og død hos smitta fuglar. Sjukdommen er svært smittsam mellom fuglar.

– Alle dyr i det smitta fjørfehaldet er avliva, og det blir pålagt restriksjonar for fjørfehald i eit større område rundt besetninga for å hindre vidare smittespreiing, seier Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet.

Innfører tiltak

Mattilsynet vart onsdag varsla om auka dødelegheit i besetninga på rundt 7.500 høns. Då vart besetninga bandlagd, som betyr at det ikkje kunne flyttast dyr inn i eller ut av besetninga.

Det er ikkje kjent korleis smitten har komme inn i besetninga.

Mattilsynet opplyser at dei no vil innføre ei rekkje tiltak for å hindre vidare smittespreiing. Det vil mellom anna bli innført portforbod i delar av Rogaland.

Det vil òg bli innført risikosone og observasjonssone rundt besetninga der smitten er påvist. I desse sonene kan all transport av levande fjørfe og egg ut frå gardar bli forbodne.

Viktig med gode smitteverntiltak

Inntil vidare tilrår Mattilsynet så lite forflytting av fjørfe og egg frå gardar i dette området, som mogleg.

– Vi jobbar med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpande kva tiltak som er nødvendig. Fleire tiltak kan komme i den næraste tida og på kort varsel, seier Godal.

Ho seier det viktigaste no er at alle som har fjørfe og andre fuglar har gode smitteverntiltak, slik at dei unngår smitte.

– Pass på at fuglane dine ikkje har direkte kontakt med ville fuglar, eller indirekte kontakt til dømes via avføring frå desse, seier Godal.