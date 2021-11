Frp vil bruke 25 millionar på grensekontroll i Polen

innenriks

– Polen skal ikkje stå åleine. Vernet av yttergrensene i Schengen er avgjerande for alle europeiske land. Når EU ikkje tek ansvar, må Noreg stille opp for Polen og dei baltiske landa, seier Frps innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, til NTB.

Han etterlyser ein eigen krisepakke på 25 millionar kroner for å sikre grensa mellom Polen og Kviterussland, der fleire tusen desperate migrantar sit fast.

Vil sende norsk personell

Pengane skal både brukast på å støtte lokale tiltak ved den polske grensa, og på å sende norsk personell til grenseområda, foreslår Frp.

– Vi har allereie sett at migrantar har klart å ta seg over grensa, og det hastar å få på plass ein forsterka grensekontroll, seier Wiborg, som åtvarar mot ei ny migrantkrise.

Wiborg meiner òg det hastar å sende nødhjelp til migrantane som no er i området.

– Noreg må leggje betydeleg press på Kviterussland, og raskt sende ned mat, teppe, klede og anna nødvendig, seier han.

Ventar på EU-sanksjonar

Også Nato vil gi grensehjelp til Polen, skriv nyheitsbyrået Ritzau. Etter eit møte bak lukka dører onsdag seier medlemslanda at dei vil hjelpe med grensevern og å sikre tryggleiken i regionen, ifølgje ei kjelde i Nato.

EU vurderer på si side å skjerpe sanksjonane mot Kviterussland.

Noreg vil ikkje meine noko om saka før EU har bestemt seg, sa utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB onsdag.

– Vi ventar på møta i EU og vil ta ei avgjerd etter det.

– Men til no har vi gitt full støtte til det EU har uttalt i denne samanhengen. Menneske blir brukt kynisk i eit spel, og vi held Kviterussland ansvarleg, seier Huitfeldt.

Bekymra for polsk lov

SV er på si side bekymra for korleis migrantane blir følgde opp av polske styresmakter.

– Uavhengig av det politiske spelet som no går føre seg, er det viktig at dei som kjem over grensa til Polen, blir behandla på ein verdig måte og får behandla asylsøknadene sine, seier stortingsrepresentant for SV, Grete Wold.

Polens nasjonalforsamling har vedteke ei lov som gir grensevaktene høve til å tvinge flyktningar og migrantar utan innreiseløyve tilbake over grensa. Lova inneber dessutan at Polen kan la vere å behandle asylsøknader frå personar som har kryssa grensa ulovleg.

Wold ber i eit skriftleg spørsmål utanriksministeren følgje opp overfor polske styresmakter.

– Eg forventar at utanriksministeren i dialogen sin med polske styresmakter òg følgjer opp ansvaret dei har for å vareta menneskerettane til migrantane og flyktningane.

