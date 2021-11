Fleirtal for nye tiltak og meir munnbindbruk i ny undersøking

innenriks

I undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion svarer 30 prosent at dei synest at omfanget av koronatiltak i kommunen deira bør aukast, noko som er høgast på eitt år.

Berre 11 prosent seier at tiltaka må reduserast. Resten meiner det bør vere som i dag, eller dei veit ikkje.

Samtidig seier seks av ti nordmenn (59 prosent) så langt i november at dei er positive til munnbindbruk i Noreg. Dette er ein auke på 13 prosentpoeng frå oktober.

Så langt i november seier òg 53 prosent at dei ønskjer å teste seg framover, medan 26 prosent seier nei. Resten veit ikkje.

31 prosent av dei spurde seier at dei er bekymra for å bli smitta, medan 41 prosent ikkje er det.

Samtidig svarer 51 prosent av dei spurde at dei er bekymra for at nokon i familien blir smitta, noko som er 8 prosentpoeng høgare enn i oktober.

