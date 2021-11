Færre reiste med Ruter førre veke

innenriks

Ifølgje Ruter viser det at nye reisemønster ikkje har sett seg, og at kollektivtrafikken treng meir tid til omstilling etter 561 dagar med restriksjonar. Selskapet er ansvarleg for kollektivtrafikken i Oslo og det som tidlegare var Akershus.

– Vi treng meir tid til å finne ut kva den nye normalen blir. Korleis den skal finansierast og korleis vi skal halde fram den gode utviklinga som kollektivtrafikken hadde før pandemien, for å nå nullvekstmålet, seier administrerande direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter i ei pressemelding.

I veke 43 låg passasjertalet til Ruter på 81 prosent av kva som er normalt for denne veka. Førre veke fall prosentdelen til 78.

Det er hovudsakleg talet på arbeidsreiser som har vorte reduserte under pandemien, og årsaka er auka bruk av heimekontor. I snitt svarer folk at dei vil jobbe éin og ein halv dag heime og tre og ein halv dag på kontoret, og Ruter følgjer nøye med på om dette er endring i vanar som blir permanente.

Selskapet opplyser at dei har vurdert nye og meir fleksible billettprodukt under pandemien.

– Den nye appløysinga opnar for å utvikle meir fleksible og personleg tilpassa billettypar, og vi kjem til å starte ein test av eit nytt konsept rundt nyttår, heiter det i pressemeldinga.

Samtidig opplyser selskapet at langt fleire enn før reiser utan å ha betalt for seg, og det blir derfor varsla fleire billettkontrollar i tida som kjem.

