Siv Jensen trur Senterpartiet kjem til å spjære

– Det er ubehageleg å stå i sånne spagatar. Men der eg stod i spagat, så kjem Trygve til å spjære, seier Jensen til NTB.

Ho lanserte onsdag boka «Siv. Med egne ord», der ho fortel både om oppveksten og den politiske karrieren sin gjennom 25 år. I 15 av dei var ho Frps leier. Kommentatorane meiner hennar viktigaste politiske prosjekt var at ho tok det høglydte opposisjonspartiet inn i regjering. No seier ho at ho kjenner seg «delvis igjen» i situasjonen Sp-leiar Vedum står i.

– Det er eit lite stykke mellom den retorikken Trygve har hatt og det dei skal styre på no. Dei vil oppleve det endå meir brutalt enn det Frp gjorde når dei skal samarbeide med SV og Raudt og MDG. Politikken kjem til å bli drege veldig langt unna det glansbiletet Trygve har vist fram i mange månader, seier ho.

Ap og Sp har gjort det klart at dei primært ønskjer å samarbeide med SV i Stortinget. Dei tre partia har til saman fleirtal i Stortinget, men har ikkje vorte samde om nokon samarbeidsavtale.

Inngjekk avtale

Situasjonen er dermed annleis enn då Jensen tok Frp inn i regjering i 2013. Frp og Høgre inngjekk ein samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Uti den andre stortingsperioden med borgarleg fleirtal gjekk dei to mindre partia òg inn i regjeringa.

I boka fortel Jensen korleis ho førebudde Frp på å søkje regjeringsmakt, og dei fire borgarlege partia dyrka samarbeid lenge før 2013-valet. Alt i 2015 kunne regjeringsprosjektet kollapsa, i spagaten mellom Frps løftar om å senke bilavgiftene og Venstres klimakrav.

«Styre for å styre»

Samarbeidet mellom dei fire borgarlege partia heldt seg i seks og eit halvt år. Då marsjerte Frp ut av regjering, men heldt fram med å støtte budsjetta frå Solberg-regjeringa.

– Det å styre for å styre, sit nok tyngre i Høgre enn det nokon gong har gjort i Frp, sa Jensen under pressekonferansen der boka hennar vart lansert onsdag.

Her beskriv ho korleis alle dei borgarlege kompromissa enda i «en grå, ugjenkjennelig og møkk kjedelig politikk som egentlig ikke gagnet noen av de fire partiene». Ho legg ansvaret i stor grad på tidlegare statsminister Erna Solberg (H), som ifølgje Jensen «mistet piffen».

Klandrer Erna

– Kunne du gjort noko annleis sjølv?

– Nei. For Frp har regjeringsdeltaking alltid vore eit verkemiddel for å gjennomføre politikk, ikkje eit mål i seg sjølv, seier ho.

Jensen seier ho åtvara Solberg gong på gong om kva som var i ferd med å skje og kravde «blanke gjennomslag».

– Eg gav henne mange høve til å ta på alvor det eg sa. Eg visste at viss det ikkje kom til å bli endringar, så var det slutten.

I januar 2020 gjekk Frp ut av regjering. Den direkte årsaka var avgjerda om å hente heim ei IS-kvinne og dei to barna hennar.

Måtte skrive om Carl

På pressekonferansen onsdag forsvarte ho det harde skytset i boka mot forgjengaren hennar Carl I. Hagen, som ho meiner var illojal og motarbeidde henne.

– Eg har snudd det andre kinnet til, eg har tagt fordi eg har sett partiet først. Det hadde vore veldig rart om eg skulle skrive ei bok om mitt liv og kva eg har stått i på godt og vondt, og ikkje ta med det, seier ho.

Ho påpeikar at ho òg hyllar han i boka og omtaler han som sitt store politiske idol.

Jensen meiner ho verken har skjønnmåla eller overdrive noko i boka, men medgir at ho ikkje har fortalt alt.

– Det er mykje eg framleis teier om og kjem til å halde fram med å teie om. Det er rett og slett for at eg set tausheitsløftet veldig høgt, seier ho.

Roser Sylvi

På spørsmål om forholdet til og synet på etterfølgjaren Sylvi Listhaug er blant tinga ho ikkje fortel alt om, er svaret nei.

– Eg har skrive akkurat det eg meiner om Sylvi, og ønskjer henne alt godt, påstår ho.

I boka slår ho fast at det ikkje er noka reell politisk usemje mellom dei, og avfeiar rykta om at dei har hatt eit dårleg forhold

Jensen har fått ros for si evne til å byggje relasjonar, og det er òg eit sentralt tema i boka. Fleire er spent på om Listhaug har dei same evnene til å byggje relasjonar og inngå kompromiss.

– Det trur eg ho kjem til å klare fint, seier Jensen og viser til at Listhaug har erfaring med kompromiss både som byråd i Oslo og statsråd.

– Før du blir partileiar har du ei anna rolle. Du kan vere spissare og reindyrke meir. Når du er partileiar, må du ta mange fleire omsyn, og eg ser at Sylvi allereie har byrja med det. Dette kjem til å bli så bra, konstaterer Jensen.

