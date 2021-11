SAS flyg meir til USA i jula

innenriks

Mellom anna har SAS teke opp att rutene frå dei skandinaviske hovudstadene til Miami, skriv selskapet i ei pressemelding.

Frå og med november blir det to avgangar i veka frå Oslo til New York, og éin frå Oslo til Miami. Viss ein godtek ei mellomlanding på vegen, blir det endå lettare for nordmenn å komme seg over Atlanterhavet.

København får daglege avgangar til New York og Chicago, og rundt nyttår vil SAS òg auke talet på avgangar til Los Angeles, San Francisco, Washington og Miami.

Stockholm får fem avgangar i veka til New York, og dessutan opptil fire avgangar til Miami og opptil tre til Chicago.

