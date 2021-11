Norsvin ramma av løysepengevirus

innenriks

Selskapet har fått eit varsel frå utpressarane om at dei har gjort dataa deira utilgjengelege. Kommunikasjonssjef Wenche Helseth understrekar overfor Nationen at det ikkje er aktuelt for Norsvin å innfri løysepengekravet, sidan dataa er sikkerhetskopiert og i behald.

Helseth seier det er uvisst om inntrengjarane har henta ut data.

– Det kan hende. Vi veit jo ikkje det, sidan vi ikkje har gått i nokon dialog, seier ho, men understrekar at datasystema som har vorte hacka, ikkje inneheld sensitiv informasjon.

Ho seier produksjonen har gått som normalt sjølv om e-post og systemet for ordrebestilling har vore ute av drift.

– Vi leverer til heile den nasjonale marknaden og marknader internasjonalt, så det har vore veldig viktig for oss at kundar ikkje blir skadelidande av det som har skjedd. Måndag starta produksjonen som vanleg halv seks på morgonen, og produksjonen har gått som normalt, med nokre tilpassingar fordi system har lege nede, seier Helseth.

