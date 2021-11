Munnbindpåbod i kollektivtrafikken og trafikklysmodell i grunnskulen vedteke i Trondheim

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 163 koronasmitta i Trondheim. Smitterekorden vart sett 3. november, då det var 218 nye smittetilfelle. Dei nye tiltaka vart einstemmig vedtekne og gjeld til og med 23. november.

Forskrifta som vart vedteken, inneber påbod om munnbind i drosje og på kollektivreiser, dersom ein ikkje kan halde ein meters avstand. I tillegg blir det tilrådd munnbind i butikkar, kjøpesenter, frisørar, hudpleiesalongar og liknande tenester.

Trafikklyset er tilbake

Trafikklysmodellen skal innførast igjen i grunnskulen i Trondheim. Skular skal klassifiserast som grøne, gule eller raude avhengig av smittesituasjonen, og det skal innførast tiltak for å avgrense kontakt mellom elevane deretter.

Alle som bur saman med ein smitta person, blir tilrådd å unngå deltaking i sosiale aktivitetar og fritidsaktivitetar.

I tillegg tilrår kommunen heimekontor for alle med smitta i husstanden og dagleg testing dei tre første dagane for dei husstandsmedlemmene dette ikkje er mogleg for.

Rådmannen ville gå lenger

Kommunen tilrår òg låg terskel for å teste seg, at ein held avstand til andre med luftvegssymptom og at ein ikkje dreg på besøk til sjukeheim dersom ein har luftvegssymptom eller smitte i eigen husstand.

Forslaget som vart vedteke, vart fremja av Senterpartiets Marte Løvik, med tilslutning av alle parti. Det går ikkje like langt som innstillinga frå kommunedirektøren, der munnbindtilrådinga i butikkar og kjøpesenter var eit påbod.

I tillegg ønskte kommunedirektøren å tilrå at alle vaksne vart oppmoda til å avgrense talet på nærkontaktar på fritida, og ei generell tilråding om heimekontor.

(©NPK)