Mannen som vart funnen hardt skadd i Kristiansand søndag, døydde på sjukehus

innenriks

Den avdøde er ein norsk mann i 60-åra. Han vart funnen medvitslaus rundt klokka 7.45 søndag morgon. Politiet ber om tips i saka.

Den siste sikre observasjonen til politiet av mannen er gåande i Markens gate ved Dronningens gate søndag klokka 2.52, og han gjekk då i retning mot sjøen. Etter dette tidspunktet har politiet ingen observasjonar av vedkommande.

Mannen var iført ein grøn allvêrsjakke. Han var om lag 167 centimeter høg og hadde grått hår.

– Politiet ønskjer at personar som har observert ein mann ikledd ein grøn allvêrsjakke i området mellom Markens gate og Skansen natt til søndag i tidsrommet mellom kl. 02.50 og kl. 07.45, kontaktar politiet, seier politiadvokat Thea Severine Hanken Hobbesland.

Ho ber òg personar som har bevega seg langs strandpromenaden mellom Tangen og Markensgate i same tidsrom, om å kontakte politiet.

– Politiet har òg informasjon om at to personar nytta utandørsbassenget til Aquarama denne natta og at ein annan person var i kontakt med dei to som bada. Vi ber om at desse personane kontaktar politiet fordi dei kan ha viktig informasjon som politiet kan nytte vidare i undersøkingane sine, seier Hobbesland.