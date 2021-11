Den mellombelse væpninga av politiet blir oppheva ved midnatt

innenriks

− Dette er ein grundig prosess ein må igjennom, der behovet for væpning blir fortløpande vurdert. Etter kvart som saka no har vorte betre klargjorde, blir ikkje vurdert væpning lenger som nødvendig, og væpninga vil avsluttast med verknad frå midnatt, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Bakgrunnen for at politiet vart væpna over heile landet var at ein stod overfor ein alvorleg og uavklart situasjon i samband med knivhendinga på Bislett i Oslo tysdag.

Politidirektoratet skriv at dei har etablerte prosedyrar når slike hendingar hender, der det mellom anna blir sett i gang eit større arbeid med å innhente, analysere og vurdere informasjon frå både politiet og PST knytt til hendinga.