Bollestad avviser at ho vil vere ein kortsiktig gallionsfigur for KrF

innenriks

Bollestad har fungert som partileiar etter at Kjell Ingolf Ropstad gjekk av i september.

I Politisk kvarter på NRK onsdag seier Bollestad ho ikkje går til leiarjobben som nokon kortsiktig gallionsfigur.

– Eg har eit langsiktig perspektiv på å byggje partiet, for det er ikkje gjort i ei handvending. Men eg tenkjer ikkje at eg går inn i dette som ein overgangsfigur. Eg har tenkt å vere ein leiar som leiar, seier Bollestad.

Dag Inge Ulstein vart tidleg utropt til favoritt til leiarvervet, etter at fleire fylkeslag støtta han. Men seinare i prosessen gav han sjølv beskjed om at han ikkje ønskte posten. No blir han i staden foreslått til vervet som første nestleiar, posten Bollestad forlèt.

Bollestad har markert seg med frodig humor, som også omfattar talrike bilete på Instagram, der mange er av ektemannen Jan Frode som ofte stiller i berr overkropp. At ho blir partileiar vil ikkje endre på dette, seier ho, og avviser at kontoen som blir følgd av over 100.000 personar vil bli eit verktøy i leiarrolla.

– Det ligg alltid nokre verdiar i det du gjer, men eg har ingen medviten strategi for det eg gjer på Instagram. Det er ingen av desse flotte rådgivarane som styrer han heller, det er den einaste tingen eg styrer sjølv, og noko må eg jo få styre sjølv, seier Bollestad.

– Olaug kjem til å vere attkjennande og eg kjem ikkje til å bruke instagrammen min til dette, seier ho.

