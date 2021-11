Ap innfrir ikkje eigne 100-dagarsløfta

innenriks

Før valet la Ap fram ei liste på 40 punkt som Ap-leiar Jonas Gahr Støre lova å jobbe for å innfri innan hundre dagar om han fekk tilliten blant veljarane.

– Her er 40 saker vi vil arbeide for at ei ny regjering innan 100 dagar skal leggje fram forslag om, heiter det på Arbeidarpartiets nettsider.

Tilliten fekk han, men i det første budsjettet til Støre-regjeringa er det slått ein strek over sju av løfta, viser ein gjennomgang NTB har gjort.

Ikkje feriepengar eller elbilmoms

Blant desse er:

* gjeninnføring av feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige

* innføring av fem timar gratis kjernetid i skulefritidsordninga for alle førsteklassingar

* forbetring av ordninga med brillestøtte for barn

* innføring av ei tannhelsereform

* moms på dei dyraste elbilane.

Innfrir sju løfte

Sju løfte er innfridde, under dette auka pendlarfrådrag – der eigendelen har vorte redusert med 1.000 kroner meir enn det Ap lova i valkampen.

Maksprisen i barnehagen er redusert med 265 kroner til 3.050 kroner. Og som lova aukar regjeringa CO2-avgifta samtidig som pumpeprisen på bensin og diesel blir skjerma.

Åtte Ap-løfte er delvis innfridde: Fagforeiningsfrådraget blir auka med halvparten av det partiet lova i 100-dagarsplanen. Ap lova òg at åtte av ti ville få mindre skatt, medan fasiten viser at dette gjeld to av tre.

15 av løfta i 100-dagarsplanen blir rekna som ikkje budsjettrelevante.

Fekk Sp med

Det høyrer med til historia at Ap etter forhandlingane i Hurdal erklærte seg strålande fornøgd med å ha fått Senterpartiet med på 37 av dei 40 punkta i 100-dagarsplanen.

– Fasiten er mildt sagt imponerande og vitnar om ein enorm laginnsats: 37 av 40 punkt er haka fullt og heilt av. Mange stader er formuleringa i plattforma identiske med formuleringane i planen, skreiv Ap i eit pressenotat då regjeringsplattforma vart lagt fram.

På berre tre punkt leid Ap nederlag, mellom anna på punktet om abort.

Likevel har Støre-regjeringa valt å ikkje prioritere ei rekkje av desse sakene i neste års budsjett for å få dei gjennomført i løpet av 100-dagarsperioden.

Forsvarar budsjettet

Då budsjettet vart lagt fram i Stortinget måndag, fekk Støre kritikk for ikkje å ta større sosiale grep. Han forsvarte seg med at det rett og slett ikkje var tid.

– Vi klarer ikkje å rette opp alt etter åtte år på tre veker. Det må eg berre erkjenne, sa Støre.

Sjølv om Ap ikkje sjølv har prioritert fleire av sine eigne valløfte, kan det tenkjast at forhandlingane med SV kan føre til at til dømes feriepengar for permitterte likevel ligg inne når det endelege budsjettet skal vedtakast i Stortinget før jul.

Pensjon og ABE

Både Ap og Sp har vore høgt på banen i fleire andre saker som ikkje er nemnde i 100-dagarsplanen. Mellom anna har pensjon frå første krone lenge har vore ei kampsak for begge partia.

Men heller ikkje dette er det funne rom til i budsjettet.

I tillegg blir ordninga med ostehøvelkutt ført vidare, den såkalla ABE-reforma. Den gir alle offentlege etatar eit flatt kutt i budsjettet på 0,5 prosent.

Så seint som i oktober lova Aps Hadia Tajik at ostehøvelen skulle ned i skuffa.

– Om du skal endre på det, må du inn på fleire hundre budsjettpostar. Det var ikkje teknisk mogleg. Vi skal jobbe ut ei betre ordning som er meir treffsikker, men det klarte vi ikkje første året, seier Støre til VG.

