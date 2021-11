Vaksineforskar meiner intensivkapasiteten på sjukehusa må aukast

innenriks

Vaksineforskar Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, er ikkje spesielt bekymra for at smittetala og talet på sjukehusinnleggingar stig.

– På grunn av vaksinane er ikkje smittespreiinga noko vi i utgangspunktet skal vere bekymra for. Alle som har teke vaksinen, er godt beskytta, seier ho til Klassekampen.

Ho meiner at koronaviruset har komme for å bli og at det vil komme på toppen av den vanlege influensasesongen. Grødeland etterlyser derfor ein diskusjon om intensivkapasiteten i helsevesenet, der koronasmitten har sørgt for at kapasiteten er sprengd fleire stader.

– Vi bør gi dei som jobbar der eit pusterom. Dei er allereie slitne, seier ho.

På dette punktet får ho støtte frå Legeforeiningas president Anne-Karin Rime.

– Helsetenesta har stått i eit ekstremt press i snart to år, og det har mangla vikarar. Mange har jobba mykje meir enn ein kan forlange og forvende, og det kan ikkje halde fram i det uendelege, seier Rime.

(©NPK)