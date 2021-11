Universitetssjukehuset Nord-Noreg held pressekonferanse om driftssituasjonen

innenriks

I ei pressemelding opplyser sjukehuset at tema for pressekonferansen mellom anna vil vere covid-19, andre innleggingar og mange utskrivingsklare pasientar skapar problem for drifta.

UNN skriv òg at planlagde operasjonar kan bli utsette og at dei vil gi ei oppdatering om koronainnlagde pasientar.

Tromsø har den siste tida hatt mykje koronasmitte, og frå tysdag vert det innført ei rekkje koronatiltak i byen.

Måndag vart det registrert 70 nye koronatilfelle i Tromsø, og tal frå Helsedirektoratet viser at det var innlagd 18 koronapasientar ved UNN måndag.

(©NPK)