innenriks

Ein geolog har no vurdert at tunnelen er trygg, og vegen er open for fri ferdsel, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

– Ein stor stein og fleire mindre steinar som har rasa ut og kanskje treft tunnelportalen. Derfor har vi valt å stengje tunnelen, sa trafikkoperatør Albert Sherington i Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende tidlegare.

(©NPK)