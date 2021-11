Støre vil vaksinere folk på jobb

innenriks

Tysdag heldt regjeringa eit kontaktmøte med partane i arbeidslivet om statsbudsjettet.

Der inviterte Støre bedriftene til eit samarbeid for å få opp vaksinedekninga i Noreg.

Håpet er at eit tilbod om vaksinasjon på arbeidsplassen skal få tala opp.

– Utfordringa er heile vegen å sikre at vi får vaksinedekninga ytterlegare opp. Den er veldig god i nokre grupper, og ho heng etter i nokre andre grupper. Derfor ser vi at kommunane no er kreative og legg til rette for vaksinasjon på nye stader, slik at det blir lågare terskel for å vaksinere seg, seier Støre til NTB.

– Utfordringa mi går då til partane i arbeidslivet – om dei i samarbeid med kommunane kan medverke til at folk blir vaksinerte.

Utanlandske arbeidarar

Støre viser til erfaringa med testing på arbeidsplassen, som ifølgje han viser at fleire nyttar seg av tilbodet når det blir lett tilgjengeleg.

– Noko av det same må ein kunne sjå òg på vaksinasjon, fastslår han.

Støre er særleg oppteken av å få vaksinert fleire utanlandske arbeidarar i Noreg.

– Vi har sett at nokre av dei gruppene som kjem frå utlandet og jobbar i Noreg, har lågare vaksinedekning enn vi har i Noreg. Dei er i Noreg, då bør vi tenkje på vern av dei, seier han.

– Kan det bli eit krav at arbeidsinnvandrarar må vere vaksinert for å få jobbe i Noreg?

– Hovudlinja i Noreg er framleis at vaksinasjon er frivillig. Det er det viktig å halde fast ved.

Ønskjer ikkje påbod

NHOs administrerande direktør Ole Erik Almlid sa etter kontaktmøtet at arbeidsgivarane skal ta sin del av ansvaret for å få vaksinedekninga opp.

– Så dette oppspelet frå statsministeren skal vi verkeleg vurdere, sa han.

Men også Almlid understreka at vaksinasjon må vere frivillig.

– Vi kan ikkje seie at det er eit påbod å gjere det.

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik trur partane i arbeidslivet kan få til mykje viss dei samarbeider om saka.

– Eg har mykje meir tru på ei slik tilnærming enn at vi skal seie at folk ikkje får komme på jobb viss dei ikkje er vaksinerte, sa ho.

