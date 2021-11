Siv Jensen tek oppgjer med Carl I. Hagen i ny bok

innenriks

Boka «Siv. Med egne ord» blir gitt ut på Kagge forlag denne veka, eit halvt år etter at Jensen gjekk av som partileiar. Her skildrar ho både partifellar og politiske motstandarar og fortel sin versjon av viktige politiske hendingar gjennom åtte år i regjering.

Fleire stader i boka kjem ho inn på det vanskelege forholdet til forgjengaren Carl I. Hagen. Sjølv om det var han som løfta henne fram som ny partileiar, var han aldri nøgd med innsatsen hennar, skal vi tru Jensen.

«Allerede sommeren 2007, ett år etter at jeg ble valgt til partiformann, hadde Carl behov for å fortelle at jeg ikke holdt mål», skriv Jensen.

Ho diskuterte situasjonen med dei næraste medarbeidarane sine. Dei kom fram til at dei måtte avleie han, og dermed oppstod Framstegspartiets Seniororganisasjon.

«Vi hadde egentlig ikke behov for et sånt nivå, men vi rigget det til, også for at Carl skulle få penger. Carl har alltid vært opptatt av sin private økonomi, kanskje litt ukledelig for en politiker som tilsynelatende har interessert seg for den lille manns sak», skriv Jensen.

– Meir og meir nedrig

Jensen hevdar ho strekte seg langt for å gi Hagen plass, men legg til.

«Likevel ble Carl og etter hvert også Eli mer og mer nedrige i sine angrep.»

NTB har vore i kontakt med Carl I. Hagen for å gi han høve til å svare på kritikken i boka.

– Eg har ingen kommentar, seier han.

Ifølgje Jensen var det vanskeleg å gi Hagen tyngre oppgåver og verv fordi han òg ønskte å vere pensjonist. Hagen har gjort comeback på Stortinget etter at han vart vald inn som representant frå Innlandet.

«Nå skal Sylvi få slite med ham», skriv Jensen.

Imponert av Sylvi

Rykta om rivalisering mellom Jensen og Sylvi Listhaug blir på si side parkert i boka.

«Jeg ser meg selv i Sylvi. Det er ingen reell politisk uenighet mellom oss. Hun er litt skarpere i kanten enn meg. Hun kommuniserer litt hardere, men tidligere gjorde jeg også det,» skriv ho om den noverande partileiaren.

Ho hyllar Listhaug for korleis ho opptredde då ho etter sterkt press frå Stortinget gjekk av som justisminister i 2018. Det skjedde etter eit Facebook-innlegg der ho skulda Ap for å meine at rettane til terroristane er viktigare enn tryggleiken i nasjonen.

«Sylvi imponerte meg. I en situasjon hvor hun hadde regjeringen i ryggen, valgte hun likevel å trekke seg. Hun tok ikke bare en for laget, hun tok en for landet,»skriv Jensen.

– Mista piffen

I boka skildrar Jensen hendingane rundt regjeringsexiten i januar 2020. Ho stadfestar at slitasjen allereie var stor då resten av regjeringa bestemde at ein skulle hente ei norsk kvinne som hadde slutta seg til IS og dei to barna hennar til Noreg. Dette var den utløysande årsaka til at Frp gjekk ut av regjering.

Bakanfor låg misnøya etter eit dårleg resultat i lokalvalet hausten før og bompengeforliket i det som då var ei firepartiregjeringa med Høgre, Frp, KrF og Venstre.

«I stedet for at enigheten mellom de fire regjeringspartiene skulle føre til et nytt løft, skjedde det helt motsatte. Det var som om mange av regjeringsmedlemmene hadde mistet piffen. Kanskje særlig Erna», skriv Jensen, om dåverande statsminister Erna Solberg.

Kompromissa førte til ein «møkk kjedelig politikk», hevdar Jensen, som skriv at ho åtvara statsministeren gong på gong om kva som var i gjære.

Undervurdert av Erna

Frp tok dissens i regjering då avgjerda om å hente IS-kvinna og barna vart teken i løyndom.

«Jeg tror faktisk at Erna undervurderte hvor smertefull den saken var for Framstegspartiet», skriv Jensen.

Då saka vart kjend, kom det som eit sjokk på Frps politikarar, ifølgje den tidlegare partileiaren, som konstaterer at løpet for Frp i regjering då var køyrd.

