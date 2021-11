innenriks

Politiinspektør Grete Lien Metlid seier på ein pressekonferanse at mannen, som vart skoten og drept av politiet, har status som sikta for drapsforsøk.

– Dette går på folk i området og politiet som kom til staden, seier Metlid.

Ho fortel at den næraste pårørande til mannen her i Noreg er varsla om at han er død. Mannen er utanlandsk statsborgar.