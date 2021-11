Politiet: Ikkje noko som understøttar at Bislett-angrepet er knytt til terror

innenriks

Mannen som vart drepen av politiet på Bislett, var ute på permisjon frå tvunge psykisk helsevern etter at han i fjor vart dømt til tvungen psykisk helsevern.

Politiet seier det er for tidleg å konkludere om motiv for angrepet, men meiner det er naturleg å sjå vidare på den psykiske helsa til mannen og hopehavet hans med helsevesenet.

– Gjennom etterforskinga som er skjedd i dag, er den teorien styrkt, sa politiinspektør Grete Lien Metlid på ein pressekonferanse klokka 17 tysdag ettermiddag.

På spørsmål frå pressen om at gjerningsmannen skal ha ropt «Allahu akbar» under angrepet, svarte Metlid at det førebels ikkje er noko som tyder på at det er snakk om eit terrorangrep.

– Vi er kjende med at han skal ha ropt dette, men det er ikkje noko som understøttar at dette skal vere knytt til terror, seier Metlid.

