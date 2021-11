Politiet: Gjerningspersonen var i ferd med å angripe personar

innenriks

Politiet fekk melding om at mannen angreip folk med kniv klokka 8.57 tysdag morgon.

– Ein patrulje var tett på og har hamna i ein arrestasjon av denne personen. Først prøvde dei å køyre han ned då han prøvde å knivstikke ein person. I samband med dette kolliderte bilen i veggen, og politiet vart då angripe av denne personen med kniv, seier Brenden.

Han opplyser at politiet no jobbar med å finne ut av kor mange personar mannen har angripe.

– Vi veit at det er meir enn ein person, og som sagt angreip han òg politiet i samband med at politiet køyrde inn i veggen. I samband med dette vart ein gjerningsperson skoten av politiet, fortel operasjonsleiaren.

Personen som er skoten, er køyrd til Ullevål sjukehus. Tilstanden hans utover det er ukjend.

På spørsmål om korleis politiet vurderer åtferda til personen, svarer innsatsleiaren:

– Det er ingen tvil om at dette var ein pågåande særs alvorleg valdshandling, som dei gjorde alt i si makt for å stoppe og også klarte å stanse for å hindre tap av menneskeliv her.

Det er ikkje kjent kor mange skot som vart fyrte av.

