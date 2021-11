Parkeringshusa er fulle etter koronapandemien

innenriks

I Bergen og Trondheim har pågangen auka med nesten ti prosent sidan 2019, skriv NRK. Auken fører til fulle parkeringshus store delar av dagen.

One Park, som driftar omtrent 80 parkeringshus i Oslo og Akershus, opplyser at dei har auka omsetninga med rundt ti prosent samanlikna med 2019.

– Det er mange frustrerte kundar som treng plass, men ikkje finn nokon. Vi håpar at fleire veljar å køyre kollektivt igjen, så vi får meir omløp på dei parkerande, seier parkeringssjef Stian Thorgaard ved Trondheim parkering.

Byutviklingsbyråd i Bergen Thor Haakon Bakke (MDG), meiner tala er lite hyggjelege.

– Vi har jobba i mange tiår med å få opp kollektivdekninga i Bergen og i Vestland fylke. Det er utruleg leitt å sjå at no må vi ta eit skikkeleg krafttak for å folk tilbake igjen på buss og bane, seier Bakke.

