Norske bøker om klima vert trykt i utlandet

innenriks

Med titlar som «La oss redde verden» og «Hjelp kloden» skal bøkene gi kunnskap og mane til praktisering av eit meir miljøvennleg liv, men direkte kortreiste er dei ikkje. Dei fleste er trykt i Latvia, nokre få i Kina.

Dermed har dei fleste av klimabøkene kryssa landegrenser og sett klimaavtrykket sitt ved å ha fått nokre liter bensin eller diesel på samvitet før dei har landa i hendene til norske lesarar, ifølgje Klassekampen.

Ei av klimabøkene som vart trykt i Noreg, er Anja Bakken Riises «Mitt klimarekneskap». Riise er òg leiar av Framtiden i våre hender, og var derfor opptekne av å minimere miljøbelastninga då ho gav ut boka.

– Det burde vere standard at forlaga produserer bøkene sine på den mest skånsame måten for miljøet, seier ho til avisa, men understrekar samtidig at ein ikkje må sjå seg blind på frakta av bøkene, og meiner papirvalet er vel så viktig.

Boka hennar vart dermed trykt på eit papir laga av landbruksavfall.

(©NPK)