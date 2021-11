NHO Reiseliv ber regjeringa sjå til Danmark

innenriks

Den danske regjeringa kunngjorde måndag at ho vil innføre krav om koronapass i ei rekkje samanhengar og igjen erklære covid-19 for ein samfunnskritisk sjukdom.

I tråd med regjeringsforslaget skal vaksinepass krevjast mellom anna på innandørs serveringsstader, nattklubbar og større konsertar, samanhengar der folk samlast tett.

NHO Reiseliv meiner dette er rett veg å gå dersom norske styresmakter skal innføre tiltak for å bremse smitten.

– Danmark innfører ikkje restriksjonar som rammar fullvaksinerte eller næringslivet, men innfører koronapasset som eit effektivt tiltak for å hindre smitte. Regjeringa bør gjere det same her, seier Kristin Krohn Devold, administrerande direktør i NHO Reiseliv.

Ho meiner bransjen ikkje toler ei ny nedstenging, og viser til Tromsø der det renn inn med avbestillingar etter at kommunen innførte tiltak som maksimaltal på private arrangement.

– Tiltak som rammar reiselivet er uakseptabelt, det vil ikkje ha ønskt effekt, men vil berre føre til store tap og i verste fall nye rundar med permitteringar, seier Krohn Devold.

(©NPK)