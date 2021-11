Munnbindoppmoding og fleire tiltak i Bergen

innenriks

– Viss vi skjerpar oss litt no, kan vi saman bidra til at vi slepper strengare tiltak seinare, seier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Kommunen går ut med desse forsterka smittevernreglar:

* Munnbind bør brukast der det ikkje er mogleg å halde avstand innandørs i det offentlege rommet, som på offentleg transport (inkludert taxi), butikkar og kjøpesenter.

* Viss ein i husstanden er smitta, blir det tilrådd at andre husstandsmedlemmer, så langt det lèt seg gjere, held seg heime nokre dagar for å følgje med på om ein sjølv kan vere smitta. Dette gjeld uavhengig av vaksinasjonsstatus. Du bør teste deg ved minste mistanke om covid-19.

* Det blir jobba med å innføre ein ny rutine for handtering av utbrot i skular. Elevar i klassar eller trinn med utbrot blir tilrådd å ta to sjølvtestar i veka heime. Føresette vil få ansvar for å følgje dette opp med eige barn. Generelt blir ein husstand der ein har ein koronasmitta person tilrådd å redusere talet på nærkontaktar til ein er ute av smittesituasjonen.