Knivmannen vart dømd til tvungen psykisk helsevern – fekk permisjon måndag denne veka

innenriks

– Det vi veit er at han var ute på ein kortvarig permisjon frå ein helseinstitusjon då denne hendinga skjedde, seier politiinspektør Grete Lien Metlid på ein pressekonferanse klokka 17 tysdag ettermiddag.

Den 33 år gamle mannen trua i 9-tida tysdag morgon ei rekkje tilfeldig forbipasserande Thereses gate på Bislett i Oslo med kniv. Han vart etter kort tid skoten og drept av politiet. Ein polititenesteperson vart skadd i angrepet.

Metlid seier at dei etterforskar saka som drapsforsøk både mot politiet og mot andre personar i området.

Fekk permisjon måndag

11. desember i fjor vart han dømt til tvungen psykisk helsevern for drapsforsøk etter ei liknande hending som ho på Bislett tysdag morgon. I 8-tida på morgonen 4. juni i 2019 trua han fleire menneske med kniv på Grünerløkka i Oslo, før han knivstakk ein mann på Ankerbrua som går over Akerselva.

Skadane var livstruande, men mannen som vart knivstukken overlevde.

Ifølgje Metlid fekk mannen permisjon frå helseinstitusjonen der han har vore under behandling måndag. Adressa han skulle opphalde seg på under permisjonen, var i Bislett-området.

– Det har ikkje vore nokon opplysningar som skulle bety at noko sånt skulle skje, seier Metlid.

Ho er klar på at etterforskinga så langt tyder på at dei ser på psykiatri som ein faktor i saka.

Politiet meiner at dei hindra vidare skadar med innblandinga si. Det skal gå bra med politimannen som vart skadd av 33-åringen.

Angrep politiet med kniv

Det var klokka 8.57 tysdag morgon at politiet fekk melding om knivmannen på Bislett. Ein politipatrulje som var i nærleiken er raskt på staden.

Videoar frå staden viser mellom anna at ein politibil køyrer på mannen fleire gonger, før politibilen køyrde inn i veggen ved ein port like ved mannen. Videoen viser at gjerningsmannen tek seg inn i politibilen og går til angrep på polititenestepersonen i passasjersetet med kniv.

I samband med dette fyrte politiet fleire skot.

Psykiater åtvara

Dei sakkunnige som undersøkte mannen etter knivstikkinga i 2019 konkluderte med at han var psykotisk under hendinga.

Både under knivstikkinga på Ankerbrua, og på Bislett tysdag, var mannen berrbeint og i berr overkropp. Mannen er òg tidlegare dømt for vald mot to politifolk og mot ein arbeidar på ein byggjeplass der han braut seg inn. Ved alle dei tre hendingane mannen er dømt for, var mannen rusa.

I si vurdering av mannen etter knivstikkinga på Ankerbrua skreiv psykiater Randi Rosenqvist at det kunne vere farleg dersom mannen held fram med å ruse seg og fell ut av psykiatrisk behandling.

«Da kan tilsvarende situasjoner som den i juni 2019 oppstå.», skreiv ho.

Det er så langt ikkje klart kva vurderingar helseinstitusjonen som mannen var innlagd på har gjort då dei gav han permisjon berre elleve månader etter at han vart dømt til tvungen psykisk helsevern for drapsforsøk.

Kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard hos Statsforvaltaren i Oslo og Viken, som er ansvarlege for ei eventuell tilsynssak, seier til NTB at det er for tidleg for dei å på svare på dette.

Vurderer habiliteten

Spesialeininga er rutinemessig varsla om hendinga tysdag.

Grete Lien Metlid seier at det fordi ein av deira polititenestepersonar er fornærma i saka òg blir gjort vurderingar av om det er Oslo politidistrikt som skal etterforske saka. Oslo politidistrikt er i samband med dette dialog med Oslo statsadvokatembete om habiliteten til politidistriktet.

PST er rutinemessig varsla om saka. Dei opplyser òg til NTB at dei er kjende med mannen frå før.