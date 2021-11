Knivmannen på Bislett knivstakk mann på Ankerbrua i 2019

innenriks

Vi gjer merksam på at vi her omtaler tidlegare dommar, men påpeikar at politiet seier pårørande ikkje er varsla

Det var om morgonen 4. juni i 2019 at den no 33 år gamle mannen knivstakk ein tilfeldig mann på Ankerbrua på Grünerløkka i Oslo.

Hendinga den dagen starta med at mannen, som opphavleg er frå Tsjetsjenia, sette fyr på klede i rommet i kollektivet der han budde i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka. Inne i leilegheita hogg han deretter med ein kniv mot to kvinner han budde saman med, før han gjekk ut på gata. Her trua mannen fleire menneske med kniv, og sprang mot dei, før han knivstakk mannen på Ankerbrua.

Mannen var under hendinga, til liks med under handlingane tysdag, berrbeint og med berr overkropp. Han vart til slutt stoppa då beredskapsstroppen kom til staden og skaut han med elektrosjokkvåpen for å få kontroll på han.

Psykotisk

Under rettssaka i desember i fjor sa mannen at han ikkje hugsa noko av hendinga, og sa at han hadde slite med store psykiske plager i vekene i førevegen.

Han var òg påverka av alkohol og kokain under hendinga.

Dei sakkunnige konkluderte med at mannen var psykotisk på gjerningstidspunktet. Retten var samd, og dømde han til tvungen psykisk helsevern.

Sparket politifolk på Bislett

Mannen er òg dømd fleire gonger tidlegare. I 2018 vart han dømd til samfunnsstraff for å ha teke seg inn på ein byggjeplass i rusa tilstand i 2017.

Der sparka han slo og sparka han ein av arbeidarane, slik at arbeidaren fekk skadar i beinet.

Mannen er òg dømd for ein tidlegare episode på Bislett der han i 2014 i rusa tilstand sparka to politifolk som hadde vorte tilkalla etter at han kom i klammeri på ein utestad. I 2015 vart mannen dømd til 21 dagars fengsel for valden.

