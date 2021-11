Hadia Tajik lovar å innfri på feriepengar

innenriks

– Det står i Hurdalsplattforma. Så det skal gjennomførast, seier Tajik til NTB.

I regjeringsplattforma er Ap og Sp krystallklare på at feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte skal gjeninnførast. I valkampen lova Ap at dette skulle skje innan 100 dagar.

Då regjeringsforslaget til budsjettendringar vart lagt fram måndag, var feriepengar på dagpengar ikkje med.

Viser til prislapp

Feriepengetillegget vart fjerna av dei borgarlege i 2015, men innført att mellombels i 2021 som koronakrisetiltak for personar som gjekk på dagpengar i 2020.

Tajik viser til at gjeninnføring av feriepengetillegget i 2022 ville ha kosta 1,6 milliardar kroner.

– Det var utelukkande heilskaplege økonomiske omsyn som gjorde at det ikkje lét seg innpasse i tilleggsproposisjonen for 2022, seier ho.

– Feriepengar på dagpengar er framleis ei viktig sak for denne regjeringa.

LO skuffa

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik er skuffa over at løfta frå Hurdalsplattforma ikkje blir innfridde allereie no.

– Det er fint at ein skal halde fram med å jobbe for det, men dei som no har vore ledige i eitt år, får ikkje feriepengar neste år. Så for dei hjelpar det lite om ein får det inn seinare, seier ho til NTB.

Håpet til LO-leiaren er at saka skal bli løyst i Stortinget.

– Vi kjem i alle fall til å halde fram med å mase på både regjeringa og stortingsfleirtalet for at det skal komme på plass, seier ho.

