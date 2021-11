Fleirtal i formannskapet i Trondheim vil utsetje tiltaksavgjerd

innenriks

Det kan dermed tyde på at avgjerda om kva for nokre nye koronarestriksjonar Trondheim kan få, vil bli utsett, skriv avisa.

Senterpartiets Marte Løvik meiner at ein ikkje kan stengje ned vaksensamfunnet, når det er på skulane og blant barna smitten er. Ho ber formannskapet utsetje å stemme over koronaforskriftene.

– Vi må setje inn tiltak som verkar, seier ho.

Adresseavisen skriv at seks av dei elleve representantane i formannskapet har opplyst til avisa at dei ønskjer å utsetje restriksjonane og be om eit ekstraordinært formannskapsmøte så fort som mogleg.

Fredag trua kommunedirektør Morten Wolden med å stramme inn koronatiltaka i byen dersom ikkje innbyggjarane etterlever noverande tilrådingar betre. Kommunen har ei tilråding om munnbindbruk på offentlege stader der det ikkje er mogleg å halde minst éin meters avstand, og Wolden har foreslått påbod om utbreidd bruk av munnbind.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa måndag at ho foreslår skjerpingar, men at detaljane må vente.

I helga vart det registrert 410 nye smittetilfelle i Trondheim. Dei fleste smitta, 174, er i barneskulealder.

